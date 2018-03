Ein halbes Jahr im Amt: Interview mit Stadtbaurat Zöhler

Bocholt - Stadtbaurat Daniel Zöhler ist jetzt seit einem halben Jahr im Amt. Am 1. September trat der 34-Jährige, der zuvor als Stadtplaner in Lindau am Bodensee und als Stadtbaumeister im nicht weit entfernten Tettnang arbeitete, seine neue Stelle in Bocholt an. Zeit für eine Zwischenbilanz. BBV-Redakteurin Renate Rüger sprach mit Zöhler über seine ersten Erfahrungen und anstehende Projekte.