Bocholt - In die Bocholter Brauereigeschichte eintauchen können Besucher am kommenden Am Samstag, 30. Juli. Dann wird der Bocholter Historiker Dr. Marius Lange um 17 Uhr in einem Raum der früheren Hirsch-Brauerei in Stenern einen Einblick in die Geschichte des Brauhandwerks in Bocholt geben. Außerdem kann Bier verkostet werden. Der Eintritt ist frei.