Bocholt - Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in die Weberei des LWL-Textilwerks an der Uhlandstraße eingebrochen. Die Einbrecher brachen Schlösser auf und durchsuchten mehrere Räume, teilt die Polizei mit. Dabei richteten die Täter einen Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro an.