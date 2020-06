Einbrecher stehlen Absperrständer

Bocholt - Am Sonntag oder Montag sind Unbekannte in ein Restaurant am Aasee eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 17 Uhr Zugang zum Gebäude, indem sie einen Bauzaun aufschnitten. Die Täter ließen zehn Absperrständer aus Metall mitgehen.