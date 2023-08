Bocholt - In ein Wohnhaus an der Cheruskerstraße in Bocholt ist eingebrochen und ein Tresor, Schmuck, Parfum sowie Fahrzeugschlüssel gestohlen worden. Die Tat muss zwischen Montag, 31. Juli, 12 Uhr, und Dienstag, 1. August, 13 Uhr, geschehen sein.