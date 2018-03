Einbrecher wird gestört

Bocholt - Beim Versuch, gewaltsam in eine Gaststätte auf der Münsterstraße einzudringen, ist ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag gestört worden. Nach Polizeiangaben hebelte der Täter gegen 1.15 Uhr mit einem Brecheisen an der Eingangstür. Als er merkte, dass er dabei beobachtet wurde, flüchtete er.