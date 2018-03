Einbruch: Bargeld und Schuhe gestohlen

Bocholt - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag Bargeld und Schuhe aus einem Schuhgeschäft an der Osterstraße gestohlen. Laut Polizei waren die Täter zwischen Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 8.50 Uhr durch den Kellerflur eines Mehrfamilienhauses an der Königstraße in das Geschäft gelangt.