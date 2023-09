Serie von Einbrüchen im Bocholter Stadtgebiet

Bocholt - Gleich mehrere Einbrüche haben sich am Samstag an verschiedenen Stellen des Stadtgebiets zugetragen. Unklar ist, ob es sich um eine zufällige Häufung handelt oder ob es einen Zusammenhang gibt.

Zunächst sind Unbekannte in der Nacht zu Samstag gewaltsam in ein Geschäft am Neutorplatz eingedrungen. Nach Polizeiangaben hebelten sie zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagmorgen, 5.50 Uhr, die Tür des Seiteneingangs auf und stahlen das Bargeld aus der Kasse. Um welches Geschäft es sich handelt, teilte die Polizei nicht mit.

In der Nacht zum Samstag entdeckten Polizisten zudem frische Einbruchspuren an einer Kellertür an der Wesemannstraße. Offenbar hatte die Tür den Hebelversuchen standgehalten, teilt die Polizei mit. Wann der versuchte Einbruch stattfand, ließ sich zur Einsatzzeit nicht weiter bestimmen.

Am frühen Samstagmorgen zerstörten Einbrecher die Glastür eines Vereinsheims an der Hohenhorster Straße. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld, den sie zuvor aus der Wand gerissen hatten, berichtet die Polizei. Schließlich wurde am Samstag tagsüber in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gertrudenstraße (zwischen Eintracht- und Viktoriastraße) eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen für die verschiedenen Einbrüche. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Kripo in Bocholt, Telefon 02871/2990.