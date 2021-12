Einbruch in leer stehendes Rathaus

Bocholt - Zwei Jugendliche sind am Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, in das leer stehende Rathaus-Gebäude am Berliner Platz eingebrochen. Die Tat war schnell aufgeklärt: Die beiden jugendlichen Täter wurden in der Nähe des Rathauses von Polizisten angetroffen.