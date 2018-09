Eine Hotline für alle Beschwerden

Foto: Sven Betz

Wegen defekter Ampeln haben die Bürger bisher meist die Polizei angerufen. Zukünftig wäre auch das ein Fall für die Hotline. Schmierereien an öffentlichen Gebäuden können Bürger ebenfalls der Hotline melden, wenn sie so beschlossen wird. Müllansammlungen an den Containerstellplätzen wie gehören zu den häufigeren Bürgerbeschwerden. Wenn sich im Bürgersteig Kuhlen bilden, wissen Bürger oft nicht, wo sie anrufen sollen.