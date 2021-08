Eine Kunst- und Wasser-Gartenwelt in Bocholt

Bocholt - Tilla Scholle ist eine zierliche Frau. Das lässt schon etwas staunen, denn die großen Metallskulpturen, Regale und Betonsäulen in ihrem Garten hat sie selbst gefertigt. 2005 kaufte sie den ehemaligen Bauernhof in Lowick aus dem Jahr 1886. „Das Haus habe ich nur gekauft, weil das Grundstück so groß ist“, sagt sie. Heute erinnert hier nichts mehr an einen Bauernhof. „Wild-romantisch“, beschreibt Scholle ihren Garten.