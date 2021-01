Bocholt - Die Zeit der Corona-Pandemie haben Mitglieder der evangelischen Apostelkirche genutzt, um kreativ zu werden. Sie haben in einer Zeit ohne Gottesdienste und mit wenig persönlichen Begegnungen nach Möglichkeiten gesucht, um mit den Menschen in ihrer Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Ihre neuste Idee: Eine Wäscheleine, die zum Karten schreiben einlädt.