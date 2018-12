Bocholt - Die Mohammadys sind in Bocholt angekommen. Seit drei Jahren lebt die afghanische Familie hier. Im Mai ist sie in ihr neues Heim gezogen und fühlt sich hier sehr wohl. „Wir wollen in Bocholt bleiben und dazugehören“, sagt die 34-jährige Saleha Mohammady. Gemeinsam mit ihrem Mann Amanullah (39) und ihren sechs Kindern ist sie aus Afghanistan geflohen.