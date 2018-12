Einigung beim Bocholter Schuldendeckel in Sicht

Bocholt - Wochenlang wurde gestritten und verhandelt, jetzt ist eine Einigung in Sicht: Beim städtischen Schuldendeckel liegt nun ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, der in der kommenden Ratssitzung am 19. Dezember beschlossen werden soll. Es zeichnet sich eine breite Zustimmung bei den Parteien ab. Das Papier hat im Wesentlichen Kämmerer Kai Elsweier ausgearbeitet.