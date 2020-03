Einkauf nur mit Abstand

Bocholt – Kommt die Ausgangssperre oder kommt sie nicht? Viele Bocholter stellen sich am Samstag diese Frage. Man werde sich das Verhalten der Bevölkerung am Wochenende genau anschauen, hat Kanzleramtschef Helge Braun mit Blick auf den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesagt. Der Samstag sei ein „entscheidender Tag“. Das BBV schaute sich deshalb am Samstag um.