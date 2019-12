Bocholt - Zwei Wochen noch, dann ist Weihnachten. Kurz vor dem Fest laden die Bocholter Händler zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Am 15. Dezember, dem dritten Adventssonntag, öffnen die Geschäfte in der Bocholter Innenstadt. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr bieten sie den Besuchern die Gelegenheit zum Bummeln, Stöbern und natürlich zum Einkaufen.