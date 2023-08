Die Bocholter Pfadfinder Johanna Gerwers (von links), Merete Linn Mönning, Hanna Kleinmann, Linda Kerkhoff, Tobias Tenbensel, Frida Böing und Marcel Bienert haben am Weltpfadfindertreffen in Südkorea teilgenommen. Auf dem Foto stehen sie auf dem Songdo Beach Skywalk in Busan.