Einmündung des Vennwegs zeitweise gesperrt

Bocholt - An der Dingdener Straße ist nun zeitweise auch die Einmündung in den Vennweg gesperrt. Am Donnerstag war dort den ganzen Tag kein Durchkommen, ab Freitag soll es nur noch ab und zu kurzfristige Probleme geben, sagt Bauleiter Dominik Schuurmann von Straßen NRW. Grund sind die letzten Asphaltarbeiten für den aktuellen Bauabschnitt zwischen der Einfahrt zum Handelshof und dem Vennweg.