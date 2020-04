Bocholt - Derzeit gibt es einen größeren Polizeieinsatz am Burloer Weg in Bocholt. Dort hat sich nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort ein 43-jähriger Mann auf einem Grundstück verschanzt, die Polizei spricht von einer „Eigengefährdungslage“. Demnach sei der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation, seine Familie hatte die Einsatzkräfte informiert.