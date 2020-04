Bocholt - Das Osterwochenende steht vor der Tür und wie in jedem Jahr rechnen die Supermärkte und Lebensmittelläden wieder mit einem Ansturm auf die Geschäfte. Damit der auch in Zeiten der Corona-Krise bestmöglich bewältigt und trotzdem die Besucherbegrenzung des Ordnungsamtes eingehalten werden kann, haben viele Märkte sich in besonderer Weise darauf vorbereitet.