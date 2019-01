Bocholt - Wenn, wie Freitagmorgen, eine hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen deutlich unter null Grad aufeinandertreffen, bildet sich auf den Autoscheiben in kürzester Zeit eine dichte Eisschicht. Damit es gar nicht erst so weit kommt, empfiehlt Dirk Wübbels von der Dekra-Außenstelle an der Schaffeldstraße, den Wagen auf die eiskalten Nächte vorzubereiten.