Eisbahn auf St.-Georg-Platz ist auch in den Weihnachstferien geöffnet

Nur Heiligabend, an den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester bleiben Eisbahn und Almhütte geschlossen. Neujahr kann ab 12 Uhr gelaufen werden, in den Ferien werktags ab 10 Uhr, am Wochenende ab 12 Uhr. Der Weihnachtsmarkt endet am Samstag, 23. Dezember. Von 18 bis 20 Uhr speilt die Swing ...