Eltern-Befragung an allen Bocholter Bekenntnisschulen?

Bocholt - Die Bocholter SPD hat im Schulausschuss etwas überraschend ihren Antrag durchbekommen, dass die Stadtverwaltung an allen katholischen Grundschulen und den beiden Hauptschulen eine Elternbefragung zum Thema Bekenntnisschule durchführen lässt. So soll festgestellt werden, an welcher Schule ein Interesse für eine Umwandlung in eine Gemeinschaftsschule besteht.