Bocholt - Die Eltern schildern die Schulzeit der Kinder der Klasse 4c des Grundschulverbunds Liebfrauen, Teilstandort Barlo, als äußert unruhig. In dem Schreiben an unsere Redaktion heißt es: „Schule in ihrer Funktion als sicherer Lebensraum hat hier nicht stattgefunden.“