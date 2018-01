Emmericher singen in der Carnegie Hall in New York

Emmerich/New York - Die Carnegie Hall in New York ist einer der bekanntesten Veranstaltungsorte in den USA. Musikgrößen wie Frank Sinatra und Barbra Streisand sorgten hier für unvergessliche Auftritte. Und einen solchen werden auch Ewald Hessbrüggen und Rudy Rougoor erleben. Am 15. Januar werden die Emmericher dort auftreten. Das Duo ist Teil eines internationalen Projektchores.