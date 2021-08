Rhede/Bocholt - In zweieinhalb Wochen fällt nach Jahren der Planungen und Diskussionen die endgültige Entscheidung: Die Räte in Bocholt und Rhede stimmen am Mittwoch, 1. September, zeitgleich darüber ab, ob sie den Radschnellweg auf der ehemaligen Bahntrasse wollen oder nicht.