Erntedankmarkt lockt wieder Tausende Besucher

Bocholt - Der 19. Erntedankmarkt in Mussum ist ein Erfolgsmodell. Auch am Sonntag zog der Markt neben dem Mussumer Heimathaus wieder Tausende Besucher an. Allein die plattdeutsche Messe in der Kirche Maria Trösterin zu Beginn war schon einen Besuch wert.