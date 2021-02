Bocholt - Die Stadt beginnt jetzt mit den Vorbereitungen für eine neue Straße in Stenern. In dem Stadtteil, in Nähe des Krankenhauses, soll ein neues Zentrum mit Wohnungen, Kindertagesstätte, Nahversorgung, Krankenhauserweiterung (Gesundheitscampus Westmünsterland) und Feuerwehr/Rettungsdienstakademie entstehen.