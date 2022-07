Bocholt - Sie hatte eine bewegte Geschichte, die städtische Windmühle, an die heute nur noch der Spielplatz am Windmühlenplatz erinnert. Vor ziemlich genau 92 Jahren wurde die Windmühle endgültig abgerissen. Das Stadtarchiv erinnert im Foto des Monats an das städtische Bauwerk. Das Foto stammt aus dem Jahr 1915.