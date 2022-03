Erste Flüchtlinge aus der Ukraine ziehen ins „Yupidu“

Bocholt - In die städtische Erstaufnahmeeinrichtung an der Werther Straße 3 (ehemals „Yupidu“) sind Mittwoch bereits die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine eingezogen. Es handelt sich um 28 Personen, die vorübergehend im Europahaus an der Adenauerallee untergebracht worden waren. Nachdem noch letzte behördliche Entscheidungen erforderlich waren, ist die Erstaufnahmeeinrichtung jetzt die erste Anlaufstelle für Kriegsvertriebene aus der Ukraine, teilte die Stadtverwaltung mit.