Erste-Hilfe-Kurs für Hundefreunde

Bocholt - Zum Thema „Erste Hilfe am Hund“ bietet die Volkshochschule in diesem Semester ein Seminar an. Dozentin Britta Günther vermittelt neben der Theorie auch viel Praxis. Das kleine „Rund-um-Packet“ hilft im Ernstfall, die Ruhe zu bewahren und besonnen zu handeln, heißt es in der Pressemitteilung.