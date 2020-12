Bocholt - Das große Impfen gegen das Coronavirus hat auch in der Region begonnen. In Vreden, Bocholt und Heiden sind am Sonntag die ersten Menschen im Kreis Borken gegen das Coronavirus geimpft worden. In den nächsten Tagen sollen weitere Impfdosen eintreffen und verabreicht werden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.