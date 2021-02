Erste Telefonsprechstunde kommt gut an

Das Fazit von Dr. Bernd Hinkenjann fällt positiv aus: „Es hat Spaß gemacht. Das Interesse war groß“, sagt der Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie des St.-Agnes-Hospitals. Zusammen mit Oberarzt Andreas Halfen hielt Hinkenjann die erste Telefonsprechstunde „Frag doch mal den Arzt“ ab, die das BBV in Zusammenarbeit mit dem Bocholter Krankenhaus anbietet. Gut 90 Minuten beantworteten die Mediziner die Fragen der Leser zum Thema „Neue Hüfte, neues Knie – trotz Corona“.

Chefarzt Dr. Bernd Hinkenjann

„Viele Anrufer kamen nicht aus Bocholt, sondern von außerhalb“, berichtet Hinkenjann. Einige Anrufer hätten auch gerne eine Diagnose am Telefon bekommen. „Aber die können wir natürlich nicht geben. Da mussten wir auf die offiziellen Sprechstunden verweisen, bei denen dann auch die Röntgen-Bilder mitgebracht werden können“, sagt der Chefarzt. Für die BBV-Leser, die nicht an der Telefonsprechstunde teilnehmen konnten oder die nicht durchgekommen sind, hat Dr. Hinkenjann die fünf häufigsten Fragen zusammengestellt und beantwortet:

Kann ich mich auch in Corona-Zeiten im St.-Agnes-Hospital operieren lassen?

Dr. Bernd Hinkenjann: Ja, uneingeschränkt! Wir machen bei jedem stationären Patienten einen Coronatest. Darüber hinaus wird jeder Verdachtsfall umgehend isoliert und von besonders geschultem Personal betreut. Aus meiner Sicht ist ein Einkauf im Supermarkt bezüglich der Gefahr einer Corona-Infektion mindestens genauso gefährlich wie ein stationärer Aufenthalt in unserem Krankenhaus.

Welche Hüft- und Knieprothesen verwenden Sie?

Hinkenjann: Wir benutzen sowohl in der Hüft- als auch in der Knieprothetik ausschließlich Prothesen, die sich in den größten Prothesenregistern der Welt (Skandinavien, England, Australien) als besonders haltbar erwiesen haben. Wir halten bei jedem Prothesentyp sehr viele Größen vor, um auf die individuellen Situationen unserer Patienten reagieren zu können. Dabei verwenden wir besonders abriebarme Gleitpaarungen. Denn über den Abrieb, der über die Zeit in einem Gelenk entsteht, entwickeln sich Lockerungen der Prothesen. Besonders in der Knieprothetik setzen wir auf individuelle Lösungen und versorgen zum Beispiel viele Patienten mit einer sogenannten Schlittenprothese, wenn nur die Innen- oder die Außenseite des Gelenkes verschlissen ist. Wir ersetzen somit nur den Anteil des Gelenkes, der auch verschlissen ist.

Oberarzt Andreas Halfen

Wie lange hält eine Knie- oder Hüftprothese?

Hinkenjann: Hier antworte ich gerne mit einer Gegenfrage: Wie lange hält ein Auto? Das ist sicher von der Kilometerleistung, der Pflege und der Wartung abhängig. Genauso verhält es sich auch mit Prothesen. Wenn man auf besonders belastende Sportarten verzichtet – ich denke zum Beispiel an Kontakt- oder Kampfsportarten – und seine Muskulatur in Schuss hält, also seinen Körper pflegt, halten die modernen Prothesen sicherlich 20 Jahre und mehr.

Wie lange bin ich nach einer Operation eingeschränkt?

Hinkenjann: Wir planen hier einen stationären Aufenthalt von einer Woche ein. Am Aufnahmetag erfolgt die Operation. Während des stationären Aufenthaltes werden die Patienten mithilfe unserer Physiotherapie mobilisiert und erlernen den richtigen Umgang mit ihrem neuen Gelenk. Wir empfehlen danach eine Reha, wahlweise ambulant oder stationär. Diese dauert in der Regel drei Wochen. Nach dieser Zeit sind die allermeisten Patienten in der Lage, sich in ihrem häuslichen Umfeld und der näheren Umgebung oft schon ohne Gehhilfen zu bewegen.

Wenn Corona das Reisen wieder zulässt: „Klingelt“ meine Prothese beim Securitycheck am Flughafen?

Hinkenjann: Ja, der Scanner erkennt das Metall. Sie werden also vermutlich jedes Mal gebeten werden, sich einer individuellen Untersuchung zu unterziehen. Den Prothesenpass brauchen Sie dabei nicht! Der Security-Mitarbeiter kennt die Situation und wird sie schnell in den Flieger lassen.