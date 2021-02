Kompromiss zum Industriestammgleis im Bocholter Bauausschus

Bocholt - Wird es in der Klimakommune Bocholt bald einen richtigen Güterverkehr über die Schiene geben? Spätestens in zwei Jahren wollen die Politiker entscheiden, ob das Industriestammgleis (ISG) reaktiviert und ausgebaut wird.

Über das Industriestammgleis könnten in ein paar Jahren vielleicht wieder Güterzüge fahren.

Bis April soll eine etwa 15-köpfige Arbeitsgruppe (AG) gebildet werden, die sich mit der Realisierbarkeit dieses Zieles befasst. Aber auch schon vorher könnte der Rat „entscheidungsreife Themen“ und Anträge auf Fördermittel beschließen. Auf diesen Kompromiss hat sich der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung geeinigt. Der Rat entscheidet am nächsten Mittwoch, ob er dieser einstimmigen Empfehlung folgt.

Bürgermeister Thomas Kerkhoff (CDU) hatte zuvor dargelegt, dass das ISG nie regelmäßig und intensiv genutzt wurde. Versuche von Stadt und Bahn, den Güterverkehr in Bocholt auf die Schiene zu bringen, seien in den letzten 40 Jahren immer wieder gescheitert, erklärte er. Nur vier Unternehmen im I-Park hätten einen Gleisanschluss. Selbst die Gleisanrainer hätten nicht alle die Möglichkeit, das Gleis zu nutzen. Was fehle, sei ein Umschlagplatz, wo Güter auf- und abgeladen werden und Lkws die „letzten 100 Meter“ zu den Firmen überbrückten. Für solch einen Umschlagplatz müsse eine Fläche gefunden werde, sagte Kerkhoff. Das Raiffeisengelände eigne sich dafür, aber auch die Flächen der BTG und des Caravan Centers. Ob die Stadt versuchen solle, eine dieser Flächen zu erwerben oder dafür einen privaten Investor zu finden, sei zu überlegen.

Ist der Gütertransport über die Schiene für die Unternehmen finanziell attraktiv? So laute die erste Frage, erklärte Kerkhoff. „Wer kann zu welchen Stückkosten die Logistik machen?“ Die Stadt müsse Anreize für die Firmen schaffen, ein intaktes Gleis allein reiche nicht. „Wenn der Schienenverkehr funktionieren soll, brauchen wir Tonnage.“ Der Transport mit dem Zug dürfe nicht teurer sein als der mit Lkws. Und: Ein Schienenverkehr mit Diesellocks und wenigen Gütern sei nicht klimafördernd, merkte Kerkhoff an.

Zukunftsbüro-Leiter Sascha Terörde wies darauf hin, dass die Förderrichtlinien für Industriestammgleise, Anschlusswege und Umschlageplätze erst am 26. Februar herausgegeben würden. Ein Nachweis über auf die Schiene verlagerte Tonnagen werde bestimmt erwartet. Ein Moratorium von zwei Jahren, wie es CDU, Grüne und FDP beantragten, solle dazu genutzt werden, all diese Grundlagen und Voraussetzungen zu prüfen, sagte Kerkhoff. Denn: „Wenn wir es machen wollen, müssen wir es richtig machen.“

SPD-Fraktionschef Martin Schmidt verwies auf mögliche Fördermittel, die schnell beantragt werden müssten, weil es sie sonst nicht mehr gebe. „Wir haben nicht die Zeit, um eine Entscheidung zwei Jahre aufzuschieben“, sagte er. Gemeinsam mit den Linken, der Stadtpartei und der Sozialen Liste hatte die SPD zuvor einen Ergänzungsantrag gestellt, laut dem die AG bereits nach drei Monaten einen Maßnahmenplan und eine Kostenschätzung für eine kurzfristige Inbetriebnahme des Gleises zur Entscheidung vorlegen sollte. Als Lenkungskreis „Zurück auf die Schiene“ sollte die AG dann noch 21 Monate lang bestehen, um alles „abzuarbeiten“.

Um Fördermittel, die der Stadt bei einem zweijährigen Moratorium entgehen könnten, sorgte sich auch Michael Nyenhuis von der Stadtpartei. Er wies zudem darauf hin, dass das NRW-Verkehrsministerium das ISG als öffentliche Eisenbahninfrastruktur betrachte, für das ein formelles Stilllegungsverfahren notwendig sei. Ein Abbau des ISG würde deshalb 1,5 bis 2 Millionen Euro kosten, warnte er.

Kerkhoff machte den Kompromissvorschlag: Maximal zwei Jahre soll das Moratorium dauern und währenddessen könne die AG dem Rat Themen wie Förderanträge zur Entscheidung vorlegen. Schmidt versuchte noch, eine sofortige Abstimmung zu verhindern, konnte sich mit diesem Vertagungsantrag aber nicht durchsetzen. Noch vor Ort wurde der Vorlagentext geändert, anschließend stimmte der Ausschuss geschlossen für den Kompromiss.