Bocholt - Stadtführungen durch Bocholt hat Florian Sauret schon viele gemacht. In der Figur des Nachtwächters bringt er Touristen, aber auch Bocholtern die Stadtgeschichte näher. Am kommenden Montag, 3. Februar, aber betritt der 38-Jährige auch Neuland. Zum ersten Mal bietet er zusammen mit dem Syrer Beschank Mohamed eine interkulturelle Stadtführung an.