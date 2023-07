Bocholt-Barlo - „Wir wecken das Schlossgespenst!“ lautet das Motto eines Hähnewettkrähens, zu dem der Kleintierverein Euregio Aalten-Bocholt erstmals einlädt. Er findet am Sonntag, 6. August, an der Tenne des Schlosses Diepenbrock in Barlo statt.