Es gibt mehr tote Straßenbäume in Bocholt

Bocholt - Nach drei trockenen Sommern in Folge sterben in Bocholt vermehrt Straßenbäume ab. Konkrete Zahlen liegen der Stadt Bocholt zwar nicht vor, doch die Anzahl der Bäume, die pro Jahr ersetzt werden müssen, ist gestiegen. In normalen Jahren musste die Stadt zwischen 150 und 200 Straßenbäume ersetzen. Mittlerweile seien es 180 bis 230, sagt Peter Schlabs vom städtischen Grünflächenamt.