Es gibt zu wenig bezahlbare Wohnungen in Bocholt

Bocholt - Krasse Wohnungsnot wie in Großstädten herrscht in Bocholt nicht, doch auch hier gibt es zu wenig Wohnungen. Im gesamten Münsterland müssten jährlich 10.000 Wohnungen neu entstehen, um die Defizite abzubauen, stellt die im Mai veröffentlichte Pestel-Studie fest. In Bocholt gebe es nur ein „leichtes Wohnungsdefizit“, das Ende 2017 bei 566 fehlenden Wohnungen lag.