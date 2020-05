Essen vergessen – Feuerwehr muss Wohnung lüften

Bocholt - Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz auf der Knufstraße zur Folge gehabt. Da der Feuerwehr um 19.33 Uhr zunächst mitgeteilt worden war, dass noch Menschen in der Wohnung seien, alarmierte sie die freiwilligen Kräfte nach. Die konnten jedoch in der Wache bleiben, denn der Brand war schnell gelöscht.