Etappenstart in Bocholt: Rennradfahrerin fährt 2000 Kilometer fürs Klima

Bocholt - Knapp 2000 Kilometer fährt Rennradfahrerin Kim Kohlmeyer quer durch Deutschland, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und für ein umweltbewusstes Leben zu werben. Nachdem sie am 2. August in Basel gestartet ist, begann sie ihre siebte Etappe am Samstag in Bocholt bei Rose Biketown, die ihr für die Tour ein Fahrrad zur Verfügung gestellt hatten.