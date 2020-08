Bocholt - Fast zwei Monate, nachdem am Euregio-Gymnasium schwerwiegende Brandschutzmängel erkannt worden sind, stehen die Zeichen weiterhin auf Abriss des Hauptgebäudes samt der Aula. Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) will sich am Mittwoch, 26. August, zum aktuellen Sachstand äußern.