Euro-Comfort-Gruppe mit umweltfreundlichen Produkten bei der Heimtextil

Bocholt - Am Dienstag beginnt die Heimtextilmesse in Frankfurt. Es ist die 50. Ausgabe der internationalen Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien. Rund 3000 internationale Aussteller präsentieren noch bis zum Freitag 10. Januar, ihre Neuheiten. Neben Ibena ist auch die Euro-Comfort-Gruppe mit einem eigenen Stand in Frankfurt vertreten. Außerdem nimmt die Firma Olbrich teil.