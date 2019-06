Eurobots des Euregio-Gymnasiums qualifizieren sich für Deutschlandfinale

Bocholt/Gronau - Mit einem Sieg sind die Eurobots des Euregio-Gymnasiums vom Regionalentscheid des Roboterwettbewerbs – der „World Robot Olympiad“ – in Gronau zurückgekehrt. Damit haben sich die Schüler Maurice Rottstegge (15), Friedrich (14) und Jonathan (16) Möllenbeck für das Deutschlandfinale qualifiziert, das am 25. und 26. Juni in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) stattfindet.