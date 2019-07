Europäisches Jugendcamp endet mit einem Geräusche-Quiz

Bocholt - Mit einem Quiz, bei dem man sich ganz auf sein Gehör verlassen musste, verabschiedeten sich am Freitag die Teilnehmer des europäischen Jugendcamps. Die 28 Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren und ihre zehn Betreuer aus verschiedenen Bocholter Partner- und befreundeten Städten werden am Samstag die Rückreise in ihre Heimatländer antreten.