Bocholt - Der Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB) hat am Mittwoch damit begonnen, am Europaplatz in Bocholt ein Staudenbeet anzupflanzen. Die Anlage des Beets ist Teil einer Reihe von Sofortmaßnahmen, mit denen die Bocholter Innenstadt kurzfristig verschönert werden soll.