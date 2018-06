Eusterfeldhaus tritt als Bocholter CDU-Fraktionschef zurück

Bocholt - CDU-Fraktionschef Thomas Eusterfeldhaus tritt zurück: Zum 30. Juni leger er dieses „Ehrenamt“ nieder – aus beruflichen und privaten Gründen, erklärt er in einer am Mittwoch per E-Mail verschickten Erklärung an seine Fraktion. Ratsherr werde er bleiben, aber die Aufgaben eines Fraktionsvorsitzenden könne er derzeit nicht „vollumfänglich“ erfüllen.