Ewibo-Aufsichtsrat: CDU gegen den CDU-Kandidaten

Bocholt - CDU-Ratsherr Jürgen Knipping kandidiert für den Vorsitz des Ewibo-Aufsichtsrates. Damit fordert er Bürgermeister Peter Nebelo (SPD) heraus, der bislang Vorsitzender war und auch am Freitag in der ersten Sitzung des nun von 5 auf 13 Mitglieder erweiterten Ewibo-Aufsichtsrates wieder gewählt werden will. Chancen hat der in der eigenen Partei umstrittene Knipping wohl nicht.