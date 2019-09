Ewibo-Deals: Unruhe in der Bocholter Politik

Das Ewibo-Büro am Theodor-Heuss-Ring: Das Gebäude ist eines der Mietshäuser der Ewibo, die in Bocholt bislang rund 200 Wohnungen besitzt.

Der Plan der Stadtverwaltung, das alte Feuerwehrgelände an die Ewibo zu übertragen und dieser sogleich auch ein generelles Vorrangrecht für städtische Grundstücke einzuräumen, hat am Freitag auch am Tag nach Bekanntwerden für Unruhe in der Politik gesorgt. Nach Informationen des BBV grummelt es derzeit vor allem in der CDU. Die FDP spricht von einem „Ewibo-Skandal“, die Soziale Liste nennt die Vorrang-Lösung „inakzeptabel“.

Die Stimmung in der Bocholter CDU ist angespannt. An der Basis brodele es, heißt es. Auch auf der Ebene der Ortsverbände seien viele unzufrieden mit dem bisherigen Vorgehen der Fraktion. Viele CDU-Mitglieder laufen nach BBV-Informationen Sturm wegen der Vorrang-Lösung. Eine Position zur Vorrang-Lösung hat die CDU-Fraktion bislang noch nicht gefunden. Erst am 7. Oktober, zwei Tage vor der Ratssitzung, wird die Fraktion zusammenkommen und darüber debattieren.

Offiziell äußerte sich die CDU am Freitag zumindest zur Übertragung des alten Feuerwehr-Areals an die Ewibo. Bei diesem Thema ist die Meinung innerhalb der Partei gespalten: Die Fraktion ist dafür, Junge Union (JU) und CDU-Mittelstandsvereinigung MIT sind dagegen. Die Partei erklärte am Freitag, dass ihre Fraktion im Rat am 9. Oktober zumindest der Überschreibung des alten Feuerwehrgeländes an die Ewibo zustimmen werde. Dies hätten die Fraktionsmitglieder „nach intensiven Diskussionen mit einer klaren Mehrheit“ entschieden. Allerdings hätten sich sowohl JU als auch MIT im Kreis Borken vor der Fraktionssitzung genau dagegen ausgesprochen.

© Nikolaus Kellermann Das freie Gelände der alten Feuerwache an der Bleiche

„In Bocholt herrscht ein hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Sozialer Wohnungsbau ist daher dringend erforderlich“, sagt Fraktionschef Burkhard Weber. Mit der Ewibo behalte die Stadt direkten Zugriff und könne Einfluss auf den sozialen Wohnungsbau nehmen. Weber: „Damit die Ewibo diese Aufgabe auch erfüllen kann, benötigt sie entsprechende Grundstücke wie das alte Feuerwehrgelände.“

Den hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Bocholt erkennen zwar auch JU und MIT an. Im Gegensatz zur Fraktion sprechen sich die beiden CDU-Vereinigungen jedoch für eine öffentliche Ausschreibung des alten Feuerwehrgeländes aus – vor allem mit Blick auf die städtischen Finanzen. „In den nächsten Jahren stehen eine Vielzahl von Projekten vor der Haustür, die allesamt mit hohen Kosten verbunden sind“, sagen Christian Stevens (JU) sowie Silke Sommers und Werner Vogel von der MIT. Diese reichten von der Sanierung der Schulen über die Aufwertung der Innenstadt bis hin zum Bau des Nordrings. Auch vor dem Hintergrund des prognostizierten Defizits im Haushalt 2020 sei es „nicht sinnvoll, das alte Feuerwehrgelände der Ewibo zu überschreiben“.

Die FDP spricht mit Blick auf die Vorrang-Lösung für die Ewibo von einer „skandalösen Vorgehensweise der Verwaltung“. Stadtverordnete würden vor vollendete Tatsachen gestellt und ebenso hintergangen wie Fachausschüsse und das Baudezernat. Fraktionschef Burkhard Henneken: „Der Stadtrat als Kontrollorgan wird mit Füßen getreten und vor vollendete Tatsachen gestellt und vom Ewibo-Aufsichtsrat brüskiert.“ Sein Fraktionskollege Sebastian Brinkmann ergänzt, der Rat solle den generellen Zugriff auf Grundstücke aus der Hand geben ohne künftige Beratung im Bauausschuss. „Das Baudezernat soll dauerhaft hintergangen und entmachtet werden“, so Brinkmann. „Allein dieser Gedanke macht mich sprachlos.“

Die Soziale Liste fordert derweil, die Aufgabe einer Wohnungsbaugesellschaft aus der Ewibo herauszulösen und neu zu organisieren. Die Ewibo müsse sich wieder auf ihre eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren, sagt Ratsfrau Bärbel Sauer. Die Ratsvorlage mit der Vorrang-Lösung für die Ewibo sei „inakzeptabel“. Sauer: „Wohnungsbau sollte man denen überlassen, die was davon verstehen.“