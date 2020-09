Bocholt - Es ist ein Auf und Ab mit der Bilanz der Ewibo. Erst ein Plus von 2,2 Millionen in 2017, dann ein Verlust von 300.000 Euro und im vergangenen Geschäftsjahr nun eine „schwarze Null“ (30.000 Euro). Das Ergebnis der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt (Ewibo) schwankte in den vergangenen Jahren ziemlich.