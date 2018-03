Ewibo-Projekt am Heutingsweg: Start noch in diesem Jahr

Bocholt - Der Bebauungsplan für das Ewibo-Projekt am Heutingsweg sei mittlerweile rechtskräftig. Noch in diesem Jahr sollen die Gebäude der ehemaligen Stadtgärtnerei abgerissen und eine neue Anlage mit rund 80 Wohnungen gebaut werden. Das teilte Ewibo-Chef Berthold Klein-Schmeink jetzt in der jüngsten Sitzung des Ewibo-Aufsichtsrats mit.